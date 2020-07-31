У президента советуют позволить работодателям самим предоставлять выходной день на новые государственные праздники

В Украине появились 6 новых государственных праздников. Фото: pexels.com

В Офисе президента предлагают рекомендовать работодателям самим предоставлять выходной день сотруднику, отмечающему новый государственный праздник.

"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, отмечаеющему один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - говорит заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

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Он отметил, что это позволит построить в Украине мультиконфессионное толерантное общество открытого типа.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству добавить в перечень государственных праздников в Украине еще 6 новых. В них войдут отдельные религиозные праздники, указ уже есть на официальном сайте президента.