У посольства Франции митинговали против "Ашана"

Активисты стремятся обратить внимание французского посольства на действие французской компании в Украине. Фото: auchan.ua

В пятницу, 19 февраля, под посольством Франции в Киеве прошла акция против якобы захвате украинской земли компанией "Ашан".

Участники акции пришли под посольство с требованием прекратить давление на украинские суды и Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА).

"На данный момент французская компания Ашан через украинские суды, а также через депутата от правящей партии "Слуга народа" Галины Янченко пытается надавить на украинские правоохранительные органы и заставить изменить решение по ряду крупных земельных споров.

По сути, "Ашан" пытается получить украинскую землю, изменив его целевое назначение, и теперь пытается выставить это как атаку на иностранных инвесторов. мы всегда рады иностранным инвесторам, но нам не нужны нечестные иностранцы.

Поэтому мы собрались здесь, чтобы обратить внимание французское посольство на действие французской компании в Украине", - заявила участница митинга Ольга Проскура.

Во время акции к протестующим вышел представитель посольства и выслушал их требования, а также ему передали официальное письмо от активистов для посла Республики Франция.

Ранее общественные активисты обвиняли директора по развитию Ашан Украина Сергея Осипенко в манипуляциях при получении земли в Киеве под жилую застройку и под Одессой - под торговый центр.