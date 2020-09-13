У пилота-контрабандиста изъяли самолет

Пограничники задержали мужчину, который переправлял сигареты в Румынию. Фото: ГПСУ

Оперативные сотрудники Черновицкого отряда задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера, нарушал границу с Румынией в пределах Черновицкой области.

Мужчину обнаружили на Черкасщине в н.п. Хлыстуновка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, контрабандист раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина достигла очередного антирекорда: подробности

"Все факты противоправных действий пилота задокументированы с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля" Volkswagen "и приборов для ночного наблюдения. В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334" Нарушение правил международных полетов "Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом на рынке табачных изделий создадут Национального оператора. Соответствующее распоряжение о реализации пилотного проекту одобрил Кабмин.