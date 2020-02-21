У пассажиров поезда Киев-Москва не нашли коронавирус

Пассажиров отправили на карантин. Фото: 112

В китаянки с поезда Киев-Москва не обнаружили коронавирус COVID-19.

Из-за нее пассажиров вагона поезда Киев-Москва оставили на карантин в Брянске, сообщили в Центре общественного здоровья Украины со ссылкой на ММСП РФ.

"У гражданки КНР из поезда Киев-Москва по результатам лабораторного исследования COVID-19 не проверено", - говорится в заявлении.

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Другие пассажиры поезда могут добровольно провериться на COVID-19.

В Брянске китаянку с высокой температурой сняли с поезда Киев - Москва и направили в инфекционную больницу.