У олигарха Коломойского умерла мать - Объединенная еврейская община Украины

Умерла мать Коломойского. Фото: Униан

На 81-м году жизни умерла Зоя Израилевна Коломойская, мать олигарха Игоря Коломойского.

"4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской - матери Президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского", - сказано в сообщении на официальном сайте общины.

Община от лица еврейского сообщества выражает соболезнования семье Коломойских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский и россияне руками Медведчука расшатывают государство - Шабунин

Напомним, Коломойский основал фирму с компанией из США, которая "кинула" украинскую оборонку на $ 8 млн.