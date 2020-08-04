У олигарха Коломойского умерла мать - Объединенная еврейская община Украины

На 81-м году жизни умерла Зоя Израилевна Коломойская, мать олигарха Игоря Коломойского.
"4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской - матери Президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского", - сказано в сообщении на официальном сайте общины.
Община от лица еврейского сообщества выражает соболезнования семье Коломойских.
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Напомним, Коломойский основал фирму с компанией из США, которая "кинула" украинскую оборонку на $ 8 млн.
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