У кого могут возникнуть проблемы с памятью и обонянием - медицинский гороскоп на 19 июля

Не игнорируйте боли в груди. Затягивать с визитом к кардиологу опасно. Фото: pixabay.com

19 июля будет подводить желудок. Ешьте маленькими порциями, но чаще. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Больше внимания уделите спине, не поднимайте тяжелого, - говорит астролог. - Может скакать давление. Не налегайте на кофе и тонизирующие напитки. Попейте успокаивающие чаи. Нервное напряжение растет. Позаботьтесь об успокоительном. Не игнорируйте боли в груди. Затягивать с визитом к кардиологу опасно. Поход в горы лучше отложить. Рискуете травмировать суставы и связки. У Дев и Козерогов могут возникнуть проблемы с памятью, у Весов и Скорпионов может исчезнуть нюх".

Овен

Будет наблюдаться тенденция к повышению кровяного давления. Гипертоникам следует избегать тонизирующих процедур. Не стоит слишком часто пить чай или кофе.

Телец

Перед началом окрашивания волос проверьте реакцию кожи на краску. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза.

Близнецы

Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои. Соответствующим образом откорректируйте дневной рацион.

Рак

Ешьте мед. Поддерживайте свой иммунитет с помощью природных компонентов. По возможности не употребляйте фармпрепаратов искусственного происхождения.

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Лев

Улучшается аппетит. Не отказывайте себе в вкусненьком. Только ищите совместимость продуктов в блюдах.

Дева

Начните утро с упражнений на повышение гибкости позвоночника. Хороший эффект даст реабилитационное лечение ограниченной подвижности суставов.

Весы

Быстро подниматься по лестнице дома будет трудно. Может беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки.

Скорпион

Не скрывайте эмоций. Найдите возможность выплеснуть их наружу. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды.

Стрелец

Хорошо высушивает волосы после водных процедур. Не садитесь под кондиционерами. Есть риск повторного заболевания простудой.

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Козерог

Поддерживайте хорошее самочувствие. Время освободиться от вредных привычек. Не нарушайте нормального режима питания.

Водолей

Вследствие нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами. Они вас не украсят. И косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше привычного времени.

Рыбы

Предоставьте организму минеральную поддержку. Повышается ломкость ногтей. Сделайте ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами ухода за волосами.

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