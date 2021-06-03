У кого больше всего шансов изменить жизнь к лучшему - прогноз астролога

Будьте осторожны во время купания в водоемах. Не стоит отплывать далеко от берега. Фото: pixabay.com

3 июня - лучшее время для совершенствования собственной внешности. Посетите тренажерный зал. Попробуйте низкокалорийную диету. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Могут возникать проблемы с опорно-двигательной системой, - говорит астролог. - Делайте упражнения для повышения гибкости позвоночника. Хороший эффект даст реабилитационное лечение ограниченной подвижности суставов. Стоит идти в парикмахерскую. Перед началом окрашивания волос проверьте реакцию кожи на краску. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза. Будьте осторожны во время купания в водоемах. Не стоит отплывать далеко от берега. Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои. Соответствующим образом откорректируйте дневной рацион. В этот день больше всего будет везти Водолеям, Стрельцам и Тельцам. Вы имеете все шансы изменить жизнь к лучшему".

Овен

Из-за неудобного резкого движения может произойти повреждения суставов. К группе риска прежде всего относятся пожилые люди. Следите за собой.

Телец

Замедляются обменные процессы в организме. Это плохо отразится на вашей коже. Используйте маски и кремы.

Близнецы

Напомнит о себе дискинезия желчевыводящих путей. Откажитесь от жирных блюд. Могут начать движение камни в желчном пузыре. Немедленно обратитесь к врачу.

Рак

Посетите салон красоты. Косметические процедуры пройдут удачно. Только не стоит прокалывать уши и другие части тела. Место прокола будет долго не заживать.

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Лев

Допускать переутомления в этот день не следует. Следствием будет острая головная боль. Не лишайте себя полноценного сна.

Дева

Не медлите с началом лечения грибковой инфекции. Своевременно начатые процедуры приведут к быстрому выздоровлению.

Весы

Не верьте солнечной погоде. Хорошо одевайтесь. Берегитесь сквозняков. Риск заболеть простудой и гриппом не уменьшается.

Скорпион

Стимулируйте полноценное мозговое кровоснабжение. Примите утром контрастный душ. Сделайте интенсивную гимнастику. Больше двигайтесь. Прислушайтесь к работе сердца.

Стрелец

Держите спину ровно. Расправляйте легкие. Дышите полной грудью. Особенно полезной будет утренняя пробежка.

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Козерог

После значительных физических и умственных нагрузок позаботьтесь о полноценном восстановлении организма. Не доводите себя до истощения.

Водолей

Идти к стоматологу в этот день не следует. Поставленная пломба будет держаться недолго. Протезирование пойдет с осложнениями. Начните лечение пародонтоза.

Рыбы

Критические дни у женщин могут задерживаться. Будут возникать сбои в работе гормональной системы. Гинекологические операции следует отложить.

3 июня - день особых встреч. Знакомьтесь с талантливыми и трудолюбивыми людьми. Делитесь друг с другом рецептами успеха.