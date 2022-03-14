У Франції активісти захопили віллу доньки Путіна, щоб заселяти туди біженців з України

Французские активисты захватили виллу дочери Владимира Путина для беженцев из Украины.
Об этом сообщает Telegram канал "Правда Геращенко".
В Биаррике местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альта Мира", сменил замки и заявил, что можно заселять беженцев из Украины.
На вилле нашли копию паспорта Кирилла Шамалова и переведен на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться, чтобы открыть банковский счет во Франции, покуть виллы и т.д.
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Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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