У Франции жара приближается к 50 градусам

Предыдущий рекорд было побито почти на 2 градуса

28 июня метеорологическая служба Meteo France зафиксировала в южном городе Галларг-ле-Монтюе самую высокую температуру в истории Франции. Об этом сообщается на сайте службы.

Термометры зафиксировали температуру на уровне +45,9 °C – пишет gordonua.com

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зафиксирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, тогда температура воздуха поднялась до +44,1 °C.

В связи с аномальной жарой метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в четырех департаментах страны – Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон. Почти во всех других регионах страны объявлен оранжевый уровень климатической угрозы.

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Euronews сообщает, что вместе с Францией синоптики Испании также ввели красный уровень тревоги. Там температура воздуха колеблется в районе +41 °C.