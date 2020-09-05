У Филарета произошло воспаление легких

Филарет заразился коронавирусом. Фото: УНИАН

В почетного патриарха Филарета, обнаружили воспаление легких.

Он заразился коронавируса, говорится на его странице в Facebook.

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"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностированы воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление его святости", - говорится в сообщении.

В 91-летнего Святейшего патриарха Филарета диагностировали болезнь Covid-19. Об этом сообщила пресс служба УПЦ КП.