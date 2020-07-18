У берегов Нигерии пираты похитили четырех Украинских - МИД

Четверо украинцев были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Фото: Reuters

Во время пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили четырех украинских моряков.

В общем пираты похитили 13 из 19 членов экипажа. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, передает "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пираты похитили украинца - СМИ

"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил начадьник.

Ранее отмечалось, 15 членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии похитили пираты. Вероятно, что это граждане России и Украины.