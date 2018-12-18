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вторник, 18 декабря 2018 14:36

У 15-летней девушки после травмы гниет кость, срочно нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Верой Евладенко.
  Хронический остеомиелит у 15-летней Людмилы развился после перелома ноги.
Хронический остеомиелит у 15-летней Людмилы развился после перелома ноги.

15-летняя Людмила Чабаненко из города Бобринец Кировоградской области нуждается в операции на правой ноге. У девушки обнаружили посттравматический хронический остеомиелит. Предварительная стоимость операции составляет 150 тыс грн.

"Люда 16 июня упала на бордюр и поломала правую ногу. Скорая помощь доставила в больницу. Дочери на ногу поставили аппарат Елизарова. Через 2 месяца сняли и наложили на ногу гипс. Когда сняли, сказали, что нельзя становиться на ногу. В первый же день вылезла "гуля". В больнице снова наложили гипс и запретили становиться на ногу. В таком состоянии Люда была еще месяц. 19 ноября гипс сняли, а там открытая рана и гной.

В областной больнице сделали МРТ и обнаружили остеомиелит. В течение двух недель ставили капельницы и делали уколы. Сказали, что оперировать надо в Киеве, потому что нужно чистить кость. 9 января я еду в институт травматологии, назначат дату операции. Предварительно надо 150 тысяч гривен. Точную сумму скажут после дополнительного обследования дочери.

Люда и старший Сергей у меня от первого брака. Сын учится на тракториста. Вчера ему тоже делали операцию. Их отец живет в деревне. Помогает, чем может. Со вторым мужем мы сошлись 2009 года. Саша был вдовцом. Его дочери Насти было 3 года, когда умерла мама. С Сашей имеем двух общих сыновей. Дениске 8 лет, он инвалид детства. Во время родов ему вывихнули сустав. Есть еще 5-летний сын Саша. Я ухаживаю еще за своей мамой, она после инсульта. Не работаю. Муж работает электромонтером. Для нас 150 тысяч гривен — слишком заоблачная сумма. Поэтому вынуждена просить неравнодушных людей, чтобы помогли моей доченьке и она могла снова ходить", — рассказала Gazeta.ua мать Вера Евладенко.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 6259 1283 (Вера Петровна Евладенко), контакты отца Людмилы Николая Чебаненко: 0 (96) 083 38 90.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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