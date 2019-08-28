У 100 000 украинских детей — сколиоз. Как учить уроки и сохранить здоровую спину?

По статистике МОЗ в 2018 году у 101 тысячи детей при профосмотре обнаружили сколиоз, ещё 161 тысяча страдает от других нарушений осанки.*

В преддверии начала учебного года мы решили напомнить о том, что родители могут снизить риск заболевания, просто сделав рабочее место ребёнка эргономичным и функциональным.

4 правила: как организовать рабочее место школьника

Дети могут делать уроки за обеденным столом или на диване и уверять, что им удобно. В реальности это не так. Лучший подарок для здоровой спины, помимо шведской стенки, — хороший письменный стол и стул по размеру.

Существуют правила, благодаря которым вы можете проверить, насколько мебель подходит или не подходит ребёнку.

1. Правило золотой середины

Если край столешницы приходится на середину груди, напротив солнечного сплетения — всё в порядке. Высота стола нормальная.

2. Правило прямых углов.

Руки ребёнка в локтях согнуты под прямым углом, свободно лежат на столешнице, плечи не поднимаются и не провисают? Отлично, соотношение размеров стола и стула оптимальное.

Также прямой угол должен образовываться в районе коленей. Если они подпирают крышку парты снизу — ваш школьник вырос, нужен стол повыше.

3. Правило твёрдой опоры

Стопы свободно опираются на пол. Если ноги болтаются — решаем проблему с помощью подставки.

4. Правило бокового освещения.

Как правильно организовать рабочее место школьника, чтобы он не сутулился? Позаботьтесь об искусственном и естественном освещении. Если света будет мало — ребёнок инстинктивно будет наклоняться и пытаться приблизить книгу или тетрадь к лицу, горбясь, как вопросительный знак и нагружая спину. Поэтому подвигаем школьную мебель к окну, а вечером включаем лампу.

Лучше всего выбирать стол вместе с ребёнком или заказывать его там, где высоту и размеры столешницы могут подогнать под ваши потребности. В flash-nika-mebel.ua это сделают за 1 день.