Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн

Ирпенский исправительный центр выставили на аукцион. Фото: privatization.gov.ua

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132). Он находится в Коцюбинское на Киевщине.

"Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Он напомнил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% - пополнит государственный бюджет.

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Стартовая цена тюрьмы более 220,2 млн гривен (220 211 588 грн).

Министерство юстиции планирует продать через Prozorro 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние 2 года. Министерство тесно сотрудничает с Фондом госимущества и занимается подготовкой документов для продажи учреждений через систему торгов Prozorro.