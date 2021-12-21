Тысячу за вакцинацию украинцам помогут получить ЦНАПы

ЦНАПы помогут украинцам получить 1000 грн в рамках "поддержки". Фото: УНИАН

В Украине более 1,2 тыс. Центров предоставления админуслуг (ЦНАП) начали консультировать посетителей, как получить 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка".

Об этом сообщила прессслужба Минцифры.

"Это позволит как можно большему числу украинцев подать заявку и поддержать бизнес, наиболее пострадавший во время пандемии", - говорится в сообщении.

Получить финансовую помощь от государства могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие зеленый сертификат о Covid-вакцинации в приложении "Дія". Заявку можно подать с 19 по 29 декабря включительно, напомнили в ведомстве.

"Если вы получили две дозы вакцинации, однако до сих пор нет зеленого Covid-сертификата в приложении, ЦНАПы также помогают сгенерировать его", - отметили в Минцифре.

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Участники пилотного проекта "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн. за вакцинацию получили уже более 500 млн. Средства невозможно получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.