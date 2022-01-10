"Тысяча Зеленского": на что украинцы тратят полученные деньги

Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже израсходовали. Фото: pixabay.com

По состоянию на 10 января более 6,7 млн. украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию.

Больше всего тратят средства на книги, сообщил "Правительственный портал".

"За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже израсходовали", - говорится в сообщении.

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По видам расходов наиболее популярными стали:

- книжные магазины – 361 млн грн;

- кинотеатры – 300 млн грн;

- театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн

- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;

- спорт – 90 млн грн.

1 тыс. грн может получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег - по ссылке.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным двумя дозами. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.