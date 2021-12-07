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вторник, 07 декабря 2021 19:25

Тысяча за вакцинацию, смерть Сквидварда и Усик - что украинцы чаще всего искали в Google

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Тысяча за вакцинацию, смерть Сквидварда и Усик - что украинцы чаще всего искали в Google
Google показал самые популярные запросы года. Фото: Pexels

Поисковик Google опубликовал самые распространенные запросы украинцев.

Чаще искали информацию о Евро-2020, на втором месте корейский сериал "Игра в кальмара", сообщили в украинском представительстве Google.

Самые популярные запросы:

- Евро 2020

- Игра в кальмара

- Холостяк 2021

- Классрум

- Украина Англия

– Усик Джошуа

- Евровидение 2021

- Украина Швеция

- Олимпиада 2021

- Введение 2021

В категории "Персона" чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, российском политике Алексее Навальном, и певице МакSим.

Топ запросов в категории Персоны:

– Александр Усик

- Алексей Навальный

- МакSим

Сергей Стерненко

- Адель Асанти

Алек Болдуин

- Жан Беленюк

Джо Байден

- Злата Огневич

Андрей Ярмоленко

В категории "Потеря" больше всего запросов было о британском принце Филиппе.

Самые популярные запросы в категории потери:

– Принц Филипп

Владимир Меньшов

- Жан-Поль Бельмондо

- Григорий Чапкис

Антон Поляков

Александр Шаляпин

- Андрей Мягков

- Саид Губденский

Петр Мамонов

Валерий Гаркалин

В категории "Фильмы" больше всего искали о "Вене 2", новом "Отряде самоубийц", "Лиге справедливости" и "Дюне". Из мультфильмов самые популярные "Бос молокосос 2" и "Душа".

Покупкой года по версии Google стала антистресс-игрушка поп-ит.

Топ-10 запросов в категории "Что такое?"

- АВОВА

- Симпл димпл

- Формалин

- Поп ит

- Локдаун

- Митинг

- Клабхаус

- Игра в кальмара

- Радужный поцелуй

– Фриланс

Людей также интересовало, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, получить Covid-сертификат и тысячу за вакцинацию и как зарегистрироваться в приложении "Действие".

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Топ-10 запросов в категории "Как?":

– Как умер Сквидвард?

– Как выйти замуж?

– Как изменить поставщика газа?

– Как сыграла Украина?

– Как получить сертификат о вакцинации?

– Как компактно собрать чемодан?

– Как получить тысячу за вакцинацию?

- Как обновить "Дію"?

– Как зарегистрироваться в "Дії"?

– Как похудеть за неделю?

Музыкальный сервис Spotify опубликовал рейтинг исполнителей, которых больше всего слушали в Украине. Возглавляет список российский рэпер Моргенштерн, говорится в сообщении.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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