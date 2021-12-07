Тысяча за вакцинацию, смерть Сквидварда и Усик - что украинцы чаще всего искали в Google

Поисковик Google опубликовал самые распространенные запросы украинцев.
Чаще искали информацию о Евро-2020, на втором месте корейский сериал "Игра в кальмара", сообщили в украинском представительстве Google.
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
– Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Введение 2021
В категории "Персона" чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, российском политике Алексее Навальном, и певице МакSим.
Топ запросов в категории Персоны:
– Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
– Сергей Стерненко
- Адель Асанти
– Алек Болдуин
- Жан Беленюк
– Джо Байден
- Злата Огневич
– Андрей Ярмоленко
В категории "Потеря" больше всего запросов было о британском принце Филиппе.
Самые популярные запросы в категории потери:
– Принц Филипп
– Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
– Антон Поляков
– Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
– Петр Мамонов
– Валерий Гаркалин
В категории "Фильмы" больше всего искали о "Вене 2", новом "Отряде самоубийц", "Лиге справедливости" и "Дюне". Из мультфильмов самые популярные "Бос молокосос 2" и "Душа".
Покупкой года по версии Google стала антистресс-игрушка поп-ит.
Топ-10 запросов в категории "Что такое?"
- АВОВА
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
– Фриланс
Людей также интересовало, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, получить Covid-сертификат и тысячу за вакцинацию и как зарегистрироваться в приложении "Действие".
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Топ-10 запросов в категории "Как?":
– Как умер Сквидвард?
– Как выйти замуж?
– Как изменить поставщика газа?
– Как сыграла Украина?
– Как получить сертификат о вакцинации?
– Как компактно собрать чемодан?
– Как получить тысячу за вакцинацию?
- Как обновить "Дію"?
– Как зарегистрироваться в "Дії"?
– Как похудеть за неделю?
Музыкальный сервис Spotify опубликовал рейтинг исполнителей, которых больше всего слушали в Украине. Возглавляет список российский рэпер Моргенштерн, говорится в сообщении.
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