"Ты в генах, в руках, в домах, в боях" - украинцы празднуют День Государственного флага

Украинцы в соцсетях поздравляют с Днем Государственного флага.

Сегодня известные личности показывают, как празднуют День флага и публикуют поздравления. Среди них военные, художники и деятели. Приветствие также публикуют организации.

Gazeta.ua создала подборку постов из соцсетей.

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Писатель и музыкант Сергей Жадан:

Национальный антарктический научный центр:

Писательница Светлана Поваляева.

Украинский институт национальной памяти.

ВМС Украины.

Ветеран российско-украинской войны, переселенец, предприниматель Александр Сосницкий.

Журналист, переселенец Сергей Иванов.

Председатель Женского ветеранского движения Украины, бывшая штурмовик батальона "Айдар" Адриана Сусак.

114-я бригада тактической авиации опубликовала архивные фото на странице "Соколы Прикарпатья".

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Художник Андрей Ермоленко.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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23 августа в Украине отмечается День Государственного Флага. Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу президента от 2004 года. 2009-го внесли изменения в указ и основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

23 августа 1991 группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады, а 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. 18 сентября подписали постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 предоставило ему статус Государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.