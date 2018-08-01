Twitter начал блокировать аккаунты, в которых вспоминают Илона Маска

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 747
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5328
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1971
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 324
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5274
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6003
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1548
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6381
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10539
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4950
Фото
Все фото
4
5
6
11
8
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Аномальное украинское лето: деревья цветут по второму разу
Аномальное украинское лето: деревья цветут по второму разу
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
Показали, как девушки используют парней ради идеального фото
Показали, как девушки используют парней ради идеального фото
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Видео
Все видео
"Антитела" представили тизер нового клипа
"Антитела" представили тизер нового клипа
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1548
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3231
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 666
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4959
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 954
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 12:39

Twitter начал блокировать аккаунты, в которых вспоминают Илона Маска

  Комментировать
Twitter начал блокировать аккаунты, в которых вспоминают Илона Маска
Фото: http://tehnot.com/

Сеть Twitter начала мгновенно блокировать пользователей из России, вспоминающих в своих твитах американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска.
При этом не обязательно писать оскорбительные посты или флуд.

"И где там Маск с его мини-вертолетами?", - написал пользователь @damir_kam в своем микроблоге, при этом тегнув @elonmusk в нем. Его профиль сразу был заблокирован. В извещении говорилось, что на нем "выполнялись необычные действия". Разблокировать его можно с помощью капчи или через код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.

После того, как @damir_kam рассказал о необычной блокировке в одном из постов, другие пользователи решили проверить, действительно ли это так. И их профили тоже заблокировали.

"Я думал, это такая шутка и сам взялся проверить, но это не шутка. Вот, что бывает, когда тегаешь Илона", - написал @alche_my__.
Как пишет Meduza, Twitter блокирует не всех. Например, профиль с 33 тысячами подписчиков, который упомянул в заметке Маска, а не заблокировали. Но нескольких других пользователей, которые в комментариях к нему тоже тегнули американского предпринимателя, заблокировали. Также издание отмечает, что под блокировки попадают те аккаунты, которые пишут кириллицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха

На прошлой неделе Twitter запретил пользователям вписывать имя Илона Маска в названия своих аккаунтов. Так сервис пытается бороться с рассылкой спама: поддельные аккаунты Маска пишут о раздаче криптовалюта, автомобилей Tesla и тому подобное. В то же время россияне начали массово писать твиты с упоминаниями о Маске, чтобы проверить, будут ли на них действовать блокировки. Часто они используют мем "Как тебе такое @elonmusk?"

У сервиса Twitter, как и у Илона Маска, сейчас не лучшие времена. Имидж Илона Маска пострадал из-за его опрометчивого комментария в Twitter. Изобретатель предложил разработать для спасателей Таиланда специальную мини-субмарину, чтобы спасти из затопленной пещеры группу детей и их тренера. Но в конце концов устройство спасателям не понадобился.

Впоследствии британец Верн Унсворт (Vern Unsworth), который сейчас живет в тайском городе Чианграй и в свое время подробно исследовал пещеру Кхао Луанг, сказал, что считает субмарину Маска лишь пиар-ходом. Этот фрагмент интервью быстро стал вирусным в сети. Маск обозвал Унсворта педофилом. Впоследствии он удалил свой комментарий и извинился, но это не помогло: пользователи соцсетей раскритиковали Маска, а акции компании Tesla упали на 3%, что равняется потере 2 млрд $ рыночной капитализации.

Илон Маск представил грузовик "Tesla Semi". Авто будет иметь функцию "Безумный Макс". Ее точное назначение пока не разглашают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Twitter начал блокировать аккаунты, в которых вспоминают Илона Маска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 136001
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 75061
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 44124
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 20063
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 19188
Общество
Рада рассмотрела вопрос по евробляхах
Рада рассмотрела вопрос по евробляхах Просмотров: 2413
Сообщили, сколько абитуриентов поступили на бюджет
Сообщили, сколько абитуриентов поступили на бюджет Просмотров: 369
"Антитела" представили тизер нового клипа
"Антитела" представили тизер нового клипа
 Просмотров: 108
Медузы "размером с тазик" пугают отдыхающих
Медузы "размером с тазик" пугают отдыхающих Просмотров: 387
Единая поместная церковь: Филарет назвал последствия для России
Единая поместная церковь: Филарет назвал последствия для России Просмотров: 2682
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 23026
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua