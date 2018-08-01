Twitter начал блокировать аккаунты, в которых вспоминают Илона Маска

Фото: http://tehnot.com/

Сеть Twitter начала мгновенно блокировать пользователей из России, вспоминающих в своих твитах американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска.

При этом не обязательно писать оскорбительные посты или флуд.

"И где там Маск с его мини-вертолетами?", - написал пользователь @damir_kam в своем микроблоге, при этом тегнув @elonmusk в нем. Его профиль сразу был заблокирован. В извещении говорилось, что на нем "выполнялись необычные действия". Разблокировать его можно с помощью капчи или через код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.

После того, как @damir_kam рассказал о необычной блокировке в одном из постов, другие пользователи решили проверить, действительно ли это так. И их профили тоже заблокировали.

"Я думал, это такая шутка и сам взялся проверить, но это не шутка. Вот, что бывает, когда тегаешь Илона", - написал @alche_my__.

Как пишет Meduza, Twitter блокирует не всех. Например, профиль с 33 тысячами подписчиков, который упомянул в заметке Маска, а не заблокировали. Но нескольких других пользователей, которые в комментариях к нему тоже тегнули американского предпринимателя, заблокировали. Также издание отмечает, что под блокировки попадают те аккаунты, которые пишут кириллицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха

На прошлой неделе Twitter запретил пользователям вписывать имя Илона Маска в названия своих аккаунтов. Так сервис пытается бороться с рассылкой спама: поддельные аккаунты Маска пишут о раздаче криптовалюта, автомобилей Tesla и тому подобное. В то же время россияне начали массово писать твиты с упоминаниями о Маске, чтобы проверить, будут ли на них действовать блокировки. Часто они используют мем "Как тебе такое @elonmusk?"

У сервиса Twitter, как и у Илона Маска, сейчас не лучшие времена. Имидж Илона Маска пострадал из-за его опрометчивого комментария в Twitter. Изобретатель предложил разработать для спасателей Таиланда специальную мини-субмарину, чтобы спасти из затопленной пещеры группу детей и их тренера. Но в конце концов устройство спасателям не понадобился.

Впоследствии британец Верн Унсворт (Vern Unsworth), который сейчас живет в тайском городе Чианграй и в свое время подробно исследовал пещеру Кхао Луанг, сказал, что считает субмарину Маска лишь пиар-ходом. Этот фрагмент интервью быстро стал вирусным в сети. Маск обозвал Унсворта педофилом. Впоследствии он удалил свой комментарий и извинился, но это не помогло: пользователи соцсетей раскритиковали Маска, а акции компании Tesla упали на 3%, что равняется потере 2 млрд $ рыночной капитализации.

Илон Маск представил грузовик "Tesla Semi". Авто будет иметь функцию "Безумный Макс". Ее точное назначение пока не разглашают.