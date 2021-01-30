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суббота, 30 января 2021 04:22

Туристов предупреждают об опасности в Карпатах

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Туристов предупреждают об опасности в Карпатах
В Карпатах возможен сход лавин. Фото: Укринформ

На выходных, 30-31 января, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 30-31 января в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области; 31 января - на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщает пресс служба ГСЧС.

Сейчас в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта.

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В Украине прогнозируют осложнение погодных условий и опасные метеорологические явления в ближайшие дни. 1 февраля в большинстве северных, центральных, а также Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снегопад с возможным приростом снежного покрова 5-10 см.

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