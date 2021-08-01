Турция в огне, 368 кг героина и полуголый Чаус – самые яркие фото уходящей недели

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.

Украинский пловец Михаил Романчук на Олимпиаде в Токио 1 августа завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем. Это вторая олимпийская награда в активе спортсмена. Несколько дней назад он получил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем, а в полуфинальном заплыве установил олимпийский рекорд.

Автор: REUTERS Пловец Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным

В Киеве 22 июля задержали организаторов канала контрабанды героина из Ирана. Ими оказались трое граждан Турции. Правоохранители изъяли у них более 368 кг наркотиков стоимостью 1 млрд грн. Груз замаскировали в пустотелый кирпич. Суд отправил задержанных под стражу без права внесения залога. Им грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: Елена Худякова/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images Полицейские охраняют 368 кг героина изъятого у членов транснациональной группы по торговле наркотиками.

27 июля прихожане Русской православной церкви в Украине провели в Киеве на Владимирской горке молебен по случаю 1033-летия крещения Руси. В мероприятии приняли участие 55 тыс. человек, по подсчетам Нацполиции. После молитвы прихожане провели крестный ход к Киево-Печерской лавре.

Автор: Максим Марусенко/NurPhoto через Getty Images Священники РПЦ в Украине вместе с прихожанами участвуют в крестном ходе 27 июля в Киеве.

Во Львовской области 22-30 июля впервые в Украине проходили международные тактические учения "Три Меча-2021". Участие приняли более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин из четырех стран: Литвы, Польши, США и Украины. Участники отрабатывали совместные задачи по обороне территории от внешнего агрессора.

Автор: REUTERS/Глеб Гаранич. Военнослужащие из Украины, США, Польши и Литвы участвуют в военных учениях "Три меча-2021" на Яворивском полигоне во Львовской области 27 июля.

Бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области 30 июля. Его задержали сотрудники Службы безопасности. В Национальном антикоррупционном бюро призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они расследуют дело в отношении экс-судьи и разыскивают его. Сотрудники НАБУ пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом.

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Бывшего судью обвиняют в коррупции. Он четыре года скрывался в Молдове. В апреле Николая Чауса оттуда похитили.

Автор: Андрей Цаплиенко Бывший судья Николай Чаус сидит в здании Мазуровского сельского совета 30 июля. Пришел туда сам голодный и почти без одежды, сообщил председатель сельсовета Валерий Грунькивский.

Масштабные пожары в Турции продолжаются с 28 июля. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты. Пожары унесли жизни 6 человек.

Эпицентром возгорания стал город Манагавт возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра. На помощь турецким спасателям 30 июля вылетели украинские пожарные.

Около 107 из 112 лесных пожаров уже удалось взять под контроль.

Автор: facebook.com/alesya.pavlynska В Турции горит лес вблизи города Ичмелер 29 июля.

Неделю моды в Венеции в этом году провели в отеле Excelsior в районе Лидо. Именно здесь состоялись первые показы мод во время кинофестиваля 1939 года.

Автор: Стефано Маццола/Awakening/Getty Images Модель идет по подиуму в отеле Excelsior 29 июля в Венеции.

Лучшие хэндлеры и собаки со всей Англии приняли участие в национальных соревнованиях среди английских овчарок 30 июля. В прошлом году событие отменили из-за пандемии.

Автор: Кристофер Ферлонг/Getty Images Овчарка Бен участвует в соревнованиях на пастбище вблизи долины Доведейл в районе Пик, 30 июля, Великобритания.