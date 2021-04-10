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суббота, 10 апреля 2021 23:54

Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

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Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар
Квартиры построят в Николаеве, Херсоне и Киеве. Фото: Reuters

В рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию подписан ряд двусторонних документов. Один из них предусматривает строительство в Украине 500 квартир для крымских татар.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительствами двух стран в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.

Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве – 200 квартир, в городе Херсоне – 200 квартир и в городе Киеве – 100 квартир, - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Офиса президента.

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10 апреля Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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