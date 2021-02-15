Турция поможет украинским туристам, которые застряли на Занзибаре

Туристов вернут в Украину через Анталию. Фото: pexels.com

Турция согласилась помочь украинским туристам, которые застряли на танзанийском острове Занзибар.

Путешественникам разрешили вылететь в Анталию. Через нее они смогут вернуться в Украину, написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

В авиакомпании SkyUp Airlines обещают сообщить своим пассажирам об актуальном времени вылета по СМС.

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В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что поломку в самолете устранили уже через несколько часов после ремонта. Вылететь не удалось из-за правил и процедур при выполнении рейса, касающихся рабочего времени экипажей и разрешительных документов у стран, чьи границы пересекает самолет.

На Занзибаре в аэропорту застряли около 180 украинских туристов. Они не могут вылететь из-за поломки самолета, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.