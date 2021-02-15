Турция поможет украинским туристам, которые застряли на Занзибаре

Турция согласилась помочь украинским туристам, которые застряли на танзанийском острове Занзибар.
Путешественникам разрешили вылететь в Анталию. Через нее они смогут вернуться в Украину, написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
В авиакомпании SkyUp Airlines обещают сообщить своим пассажирам об актуальном времени вылета по СМС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на 2 недели застряли в аэропорту
В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что поломку в самолете устранили уже через несколько часов после ремонта. Вылететь не удалось из-за правил и процедур при выполнении рейса, касающихся рабочего времени экипажей и разрешительных документов у стран, чьи границы пересекает самолет.
На Занзибаре в аэропорту застряли около 180 украинских туристов. Они не могут вылететь из-за поломки самолета, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Комментарии1