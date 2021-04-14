Турция поддерживает курс Украины в НАТО, чем раздражает Кремль - эксперт

Александр Хара: "Россия болезненно реагирует на сам факт существования Украины". Фото: Gazeta.ua

Прекращение авиарейсов между Россией и Турцией – месть Кремля за поддержку Украины. Эрдоган вынужден сотрудничать с Путиным из-за натянутых отношений с США. Сотрудничество в оборонной сфере важно, но не является решающим в военном конфликте с Россией. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

Связана ли отмена авиасообщения РФ с Турцией со встречей Зеленского и Эрдогана?

— Безусловно, связь есть. В Турции действительно существует проблема с новой волной коронавируса. Но есть и политический контекст. Сейчас происходит ухудшение отношений между Москвой и Анкарой через определенные торговые осложнения – квоты на турецкие помидоры и тому подобное. Поэтому попытки Кремля наказать Турцию за ее независимую позицию по Украине и оккупированному Крыму и за сотрудничество в оборонной сфере вполне предсказуемы.

Почему Москва так болезненно реагирует на сближение Украины с Турцией?

Она вообще болезненно реагирует на сам факт существования Украины. Риторика Путина и его приспешников сводится к тому, что Запад подталкивает Украину к агрессии, предоставляя ей оружие. В последнее время мы слышали угрозы в нашу сторону не только от каких-то маргинальных политиков типа Жириновского. Даже Мария Захарова (директор Департамента информации и печати МИД РФ. – Gazeta.ua) заявляет о недопустимости существования Украины как государства. Учитывая, что Турция поддерживает нас в плане вступления в НАТО, это не может не раздражать Кремль.

Чего Кремль стремится добиться от Стамбула?

У Стамбула и Москвы сложные отношения. С одной стороны они обречены быть партнерами, поскольку являются крупнейшими игроками в Черном море. Они оба не заинтересованы, чтобы туда заходили корабли НАТО. Турция вынуждена мириться со стремлением России доминировать в Черном море. Она является морской державой, но часть ее флота базируется в Средиземном море. Турция значительно больше конфликтует с Грецией, чем с Россией. Эрдоган и Путин также вынуждены совместно действовать в Сирии, хотя у них и разные интересы. Стамбул изначально был против Асада и поддерживал сирийскую политику США. Но он не мог игнорировать российский контингент в Сирии. Также после того, как бывший американский президент Трамп ввел мощные экономические санкции в отношении Турции, она вынуждена была сближаться с Россией. Ей был нужен новый рынок сбыта товаров легкой промышленности. Также есть заинтересованность в притоке российских туристов. Все это сближает стороны, принуждает к сотрудничеству. У Путина развязаны руки – РФ напрямую не зависит от поставок турецких фруктов или помидоров. Эрдоган же не может не считаться с крупным бизнесом, который зависит от российского потребителя.

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Эрдоган высказался в поддержку "Крымской платформы". Как это повлияет на вопрос Крыма?

Для начала надо, чтобы реализовались намерения украинской власти относительно Крыма. Тогда мы поймем, как к этому относится Турция. С одной стороны, она обеспокоена милитаризацией Крыма, прежде всего усилением военного флота. Российские морские силы угрожают именно Турции, другого конкурента на море у них нет. Также можно уверенно утверждать, что в Крыму уже есть ядерное оружие, направленное прежде всего против стран Восточной Европы – Польши и Румынии. Насколько турки будут нам помогать – не только поставкой оружия, но и другими мерами – вопрос. Турция не вводила санкции против РФ. Но она также не признала аннексию крымского полуострова и де-факто запретила своим судовладельцам посещать украинские порты на оккупированной территории. Поэтому именно от действий украинской власти по деоккупации Крыма зависит, насколько нас поддержит Турция.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере обороны, в том числе по поставке беспилотников. Как это повлияет на Украину?

Беспилотники – это важная вещь для современной армии. Но это не то оружие, которое осуществит перелом в противостоянии с Россией. К тому же беспилотники еще не полностью интегрированы в военный потенциал. Вопрос в том, с какой целью мы стремимся использовать эту помощь – политической, стратегической. И это вопрос больше к Украине, чем к Турции. Но сотрудничество в сфере обороны и совместное военное производство – безусловно позитивные вещи.

Турция имеет выход к морю. Может ли она оказывать давление на российский флот?

Турция очень заинтересована в сохранении конвенции Монтре 1936 года, которая возобновила ее контроль над проливами из Черного в Средиземное море. Она вообще не желает, чтобы в ее территориальных водах курсировали корабли нечерноморских стран. Вряд ли она пойдет на радикальные шаги на море, если не будет угрозы непосредственно ее государственным интересам. В случае улучшения отношений с Соединенными Штатами американцы могут призвать турок перекрыть проливы. Однако сейчас отношения США и Турции находятся в подвешенном состоянии – после Трампа они не были полноценно восстановлены, не были отменены санкции. Дальнейшее развитие отношений двух стран зависит от действий Джо Байдена.

Каковы перспективы экономического сотрудничества Украины и Турции? Даст оно ли результаты в ближайшей перспективе?

Мы должны решить вопрос подписания договора о свободной торговле. Есть определенные нюансы – Турция как мощное аграрное государство может составить нам конкуренцию на рынке сельскохозяйственных товаров. Однако между нашими странами сейчас активно развивается торговля. Украина частично интегрирована в транспортные маршруты Турции – через туристические потоки, бизнес-путешествия, аэропорты. Между украинским и турецким бизнесом нет барьеров, кроме разве что языкового. Турция – важный партнер, потенциал есть, надо развивать это направление.

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня, сообщают российские СМИ.