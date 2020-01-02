Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР

Экс-директор ГБР Роман Труба считает критику в свою сторону популизмом. Фото: Народна правда

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба называет критику в свой адрес со стороны нового руководства Бюро популизмом, который вредит репутации органа.

"Интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган. Хочется надеяться, что популизм на этом остановится, ведь с новым законом о ГБР у руководства будет много новых задач, выполнить которые можно только в команде профессионалов", говориться на Telegram канале Трубы.

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По словам Трубы месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой, уже прозвучал и буде звучать еще не раз. Он утверждает, что подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, "без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений".

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.