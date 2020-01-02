Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 927
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2016
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2097
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 522
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3006
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1575
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
6
3
7
9
3
Освобожденный журналист Асеев лично снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев лично снял баннер в свою поддержку
Хотя бы изредка читают книги менее половины украинцев
Хотя бы изредка читают книги менее половины украинцев
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
Видео
Все видео
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 927
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3006
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1359
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1278
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 324
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 23:16

Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР

1 Комментировать
Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР
Экс-директор ГБР Роман Труба считает критику в свою сторону популизмом. Фото: Народна правда

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба называет критику в свой адрес со стороны нового руководства Бюро популизмом, который вредит репутации органа.

"Интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган. Хочется надеяться, что популизм на этом остановится, ведь с новым законом о ГБР у руководства будет много новых задач, выполнить которые можно только в команде профессионалов", говориться на Telegram канале Трубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР заявило, что провалило свою работу

По словам Трубы месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой, уже прозвучал и буде звучать еще не раз. Он утверждает, что подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, "без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений".

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 30933
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 16047
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 15993
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15948
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11223
Общество
Украинец запускал дрон над костелом в Польше - теперь ему грозит тюрьма
Украинец запускал дрон над костелом в Польше - теперь ему грозит тюрьма Просмотров: 504
Освобожденный журналист Асеев лично снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев лично снял баннер в свою поддержку
6
 Просмотров: 477
В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей – расписание
В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей – расписание Просмотров: 261
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
 Просмотров: 4347
Освобожденным из плена некуда вернуться после реабилитации
Освобожденным из плена некуда вернуться после реабилитации Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
12
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
8
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 47949
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua