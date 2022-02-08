Три области отправили в красную зону карантина: список ограничений

С полуночи 11 февраля на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей начинает действовать красный уровень эпидопасности. Таким образом красных регионов в Украине будет уже пять.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 8 февраля, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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"С 00 ч. 00 мин. 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности установить на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - написал он.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, которые вводят в регионах. На фото их список.

Автор: Минздрав Украины Список ограничений для "красных" областей

24 января в Ивано-Франковской области начал действовать красный уровень эпидемической опасности. Затем покраснела Ривненская область. На 8 февраля под угрозой перехода на красный уровень еще 10 оранжевых областей. В желтой зоне остались Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. За прошлые сутки, 7 февраля, в Украине зафиксировали 34 353 новых случая Covid-19. Это на 10 975 больше, чем в позапрошлые сутки. Госпитализировали 2168 заболевших. Умерли 255 человек, выздоровели 15 193.