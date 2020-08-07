Три большие свадьбы отправили целый район в "красную" зону

20% всех гостей, которые были на праздновании имеют подтвержденный коронавирус. Фото: Reuters

На Буковине три большие свадьбы отправили весь район в "красную" зону.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Многолюдные свадьбы в Буковинском стиле, и с таким размахом 300-500 гостей одной свадьбе. Три таких свадьбы, которые прошли в Кицманском районе загнали весь район в так называемую "красную" зону. Ведь уже сегодня установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании имеют подтвержденный коронавирус. Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц ", - отметил он.

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Количество зараженных повысилось и среди отдыхающих.

"Около 20% тех, кто вернулся из курортов и делают тест на коронавирус получают положительный результат", - добавил Осачук.

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд. На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных исхода. Побороть коронавирус смогли уже 43055 человек. Из них 531 - за последние сутки.