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воскресенье, 29 декабря 2019 20:18

Трезубец нарисовала ручкой - новые детали обмена пленными

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При обмене пленными освобождена из плена украинка Елена Сорокина вышла в белой кофте с нарисованным ручкой Тризубом и надписью "Мое государство - Украина".

Об этом сообщает "Восточный вариант".

Елена Сорокина была владелицей зоомагазина в оккупированном Первомайске. Террористы похитили ее и бросили за решетку осенью 2018 года за открытую проукраинскую позицию. Только благодаря миссии ООН удалось узнать, что она находится в плену - террористы данный факт тщательно скрывали.

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"Женщина, у которой есть то, чего нет у многих мужчин."Мое государство - Украина", - с такой надписью на куртке с "обменного" автобуса "ЛНР" вышла Елена Сорокина", - прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан поступок патриотки.

Возвращаться к боевикам в рамках обмена отказались 22 человека.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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