Третий Спас и именины мучеников: что отмечают в церкви 29 августа

29 августа православные верующие восточного обряда отмечают попразднство Успения Пресвятой Богородицы. А еще в этот день празднуют так называемый "третий Спас".

Название праздника связано с переносом Нерукотворного Образа Христа из города Эдессы в Константинополь 944 года. Нерукотворный Образ называют также мандилионом.

Автор: cerkva.te.ua Нерукотворный образ Христа с клеймами истории Мандилиона на окладе. Византия, около 1362 года

Согласно Священному Преданию, после Крещения в Иордане Иисус творил много великих чудес. Слава Христовы чудеса дошла до Месопотамии. Больной проказой царь Авгарь послал к Иисусу своего художника с просьбой, чтобы Христос пришел к Эдессу и вылечил его. Если бы Иисус не смог прийти, то просил, чтобы художник хоть нарисовал его портрет.

Художник пытался нарисовать Иисуса, но не смог, потому Христово лицо сияло мощным светом. Иисус попросил принести воды и убрус - кусок полотна. Умыл лицо и приложил к нему полотно. Когда же отнял от лица руки, на полотне чудесно остался его образ.

Этот убрус с нерукотворным образом художник привез Авгару, который сразу исцелился и обратился со своими подданными Христовой веры.

Впоследствии этот образ поместили над воротами Эдессы, чтобы люди почитали его. В правление греческого императора Константина Багрянородного образ, при котором происходили многочисленные чудеса, был торжественно перенесен с Эдессы в Константинополь.

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Сегодня же чествуют мученика Диомеда Тарсянина, врача. Родился в городе Тарсе в регионе Киликия. Исповедовал христианство, по профессии был врачом. Много путешествовал, исцелял не только телесные, но и душевные болезни. Когда врач Диомид пришел в город Никея, по приказу императора Диоклетияна его схватили и повезли в город Никомидию. По дороге святой Диомид сошел сошел с телеги, чтобы помолиться, и умер. Произошло это в 298 году.

В доказательство выполненного поручения императорские воины отрезали ему голову, но сами ослепли. Когда Диоклитиан приказал отнести голову назад к телу, воины выполнили приказ и прозрели. После этого и они уверовали во Христа.

Молитвенно вспоминают сегодня также преподобного Херимона Египетского, мученика большого болгарского князя Константина, Мучеников 33-х палестинских; преподобного Иоакима Осоговского; преподобного Герасима Кефалонського, Афонского; священномученика иерея Александра (Соколова) мученика Иакова (Гортинского); священномученика Стефана (Хитрова); преподобномученницу монахиню Анну (Ежову). В первое воскресенье после Успения Богородицы также чествуют икону Божией Матери "Прибавление ума". В этом году сей переходящий праздник отмечают 29 августа.