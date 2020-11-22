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воскресенье, 22 ноября 2020 10:20

Трем регионам Украины синоптики советуют готовиться к снегу

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Трем регионам Украины синоптики советуют готовиться к снегу
Синоптики прогнозируют снег в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Фото: pixabay

В трех областях Украины в воскресенье, 22 ноября, ожидается снег.

В других регионах без осадков, температура до + 5 ° C, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют снег в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков.

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В западных областях температура воздуха днем ​​будет в пределах +3...5°C, а ночью столбики термометров покажут от -6°C до -1°C. В центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться от -1°C до +5°C, а ночью от -3°C до 0°C. В южных и восточных областях температура воздуха днем ​​составит от -1°C до +5°C, а ночью столбики термометров покажут от -3°C до +1°C.

В Киеве и области сегодня будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +1°C до + 3°C, а ночью от -2°C до 0°C.

С 20 ноября в Украине ожидаются возбуждения магнитного поля Земли. Магнитной бури не будет, однако геомагнитные волнения могут повлиять на самочувствие некоторых людей.

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