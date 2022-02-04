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пятница, 04 февраля 2022 09:49

Трехметровая гора с одежды, отсутствие масок и шампанское по 125 гривен за бокал – как в Киеве открывали юбилейный Ukrainian Fashion Week
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3 февраля в Художественном Арсенале стартовал 25 Ukrainian Fashion Week.
Фото: Тарас Подолян
Показы проходят онлайн. Среди посетителей – гости дизайнеров, клиенты брендов и инфлюэнсеры.
Стилисты, парикмахеры и визажисты готовят моделей к показам за кулисами.
Стилисты, парикмахеры и визажисты готовят моделей к показам за кулисами.
Четыре процента мусора на планете – это одежда. Европейцы давно пропагандируют сознательный шоппинг.

3 февраля в Художественном Арсенале стартовал 25 Ukrainian Fashion Week. В первый день свои коллекции показали дизайнеры Елена Ворожбит, Татьяна Земская, Ядвига Нетикша, Юлия Кросс и Виктор Анисимов. Из-за карантинных ограничений приобрести билеты на мероприятие нельзя.

Показы проходят онлайн. Среди посетителей – гости дизайнеров, клиенты брендов и инфлюэнсеры (люди, продвигающие бренды в социальных сетях и мнение которых имеет значение для аудитории. – Gazeta.ua).

"В 1997 году в Киеве открылся первый McDonald's, – говорит эксмодель Алена. - Леонид Каденюк улетел в космос на американском шаттле, Сергей Бубка в шестой раз стал чемпионом мира в прыжках с шестом и впервые состоялась Неделя моды в Украине".

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Женщина пробирается на 3-метровую гору с одежды с надписями "What next? Too much". Перфоменс посвятили сознательному шопингу.

"Подруга из Барселоны научила не покупать лишнего, – говорит Алена. – Четыре процента мусора на планете – это одежда. Европейцы давно пропагандируют сознательный шоппинг. Когда покупаешь, только то, что нужно, а не 9-ю пар джинсов и 46-ю футболку. Половину своего гардероба подбираю на секонде и в винтажных магазинах".

Зрители ходят без масок. Повсюду расставлены антисептики. На фуд-корте бармены наливают шампанское. Стоимость бокала 125 грн. Продают также устрицы, салаты с креветками и утиной грудинкой, брауни с вишней.

Ukrainian Fashion Week продлится до 6 февраля. Больше читайте в следующем номере журнала "Країна".

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
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