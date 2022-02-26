Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину

Хакеры заявили, что Путин не исполнил свой гражданский и нравственный долг в качестве госслужащего. Фото: Скриншот

Международная хакерская группа Anonymous объявила кибервойну президенту России Владимиру Путину.

Свое обращение к хакеру опубликовали в соцсетях.

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"Приветствуем вас президент России Владимир Путин. Мы очень ждали, когда вы ответите на наш последний запрос. Но вы тянете резину, поэтому мы теряем терпение.

Похоже, вы приняли решение игнорировать нас, поэтому мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода подарок. Вы наверняка помните, как в 2018 году наша группа сломала сайт Роскомнадзора? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь группа Anonymous слила данные сайта Минобороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли. И теперь это все в открытом доступе в Твиттере.

Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции позорна. Вы угрожаете этим странам, если они присоединятся к НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством. Это просто совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает. Мы планируем раскрыть то, что годами было скрыто. Сила Anonymous обрушится на вас и ваших коррумпированных похвостов.

Это только вопрос времени, когда мы обнаружили грязь, которую вы пытаетесь скрыть от общества, которому врете. Ни один скелет в шкафу не останется нетронутым", - заявили хакеры.

Они требуют от Путина восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.

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"Вы не смогли защитить наиболее уязвимые слои населения. Вы не выполнили свой гражданский и моральный долг в качестве госслужащего. Из-за своей лжи вы подвели тех, кем намеревались управлять. Это призыв ко всем анонимусам. Пора заткнуть рот Владимиру Путину его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камень на камне.

Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили много вариантов. Но вы решили решить великую войну. Мы никогда не простим лжи и никогда не забудем жизнь, которая была потеряна в течение вашего режима. Уж слишком поздно", - говорится в заявлении.

25 февраля группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России. Они слили базу данных, в которой находятся телефоны, email-почты и имена работников министерства, сообщают они в своем telegram-канале.