Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину

 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
Просмотров: 369
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 7083
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6516
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3267
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 4833
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 684
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1008
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4572
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 810
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
7
1
7
6
1
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Эйфелеву башню &quot;одели&quot; во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Украинцы массово записываются в территориальную оборону и становятся донорами крови
Украинцы массово записываются в территориальную оборону и становятся донорами крови
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Видео
Все видео
Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину
Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину
"Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов
"Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
Тероборона задержала российских диверсантов: видео
Тероборона задержала российских диверсантов: видео
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13491
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6597
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4104
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 819
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2745
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1152
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 15:43

Спецтема: Напад Росії на Україну

Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину

  Комментировать
Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину
Хакеры заявили, что Путин не исполнил свой гражданский и нравственный долг в качестве госслужащего. Фото: Скриншот

Международная хакерская группа Anonymous объявила кибервойну президенту России Владимиру Путину.

Свое обращение к хакеру опубликовали в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не помогайте врагу: СБУ призывает избегать "проверок" и не выкладывать видео

"Приветствуем вас президент России Владимир Путин. Мы очень ждали, когда вы ответите на наш последний запрос. Но вы тянете резину, поэтому мы теряем терпение.

Похоже, вы приняли решение игнорировать нас, поэтому мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода подарок. Вы наверняка помните, как в 2018 году наша группа сломала сайт Роскомнадзора? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь группа Anonymous слила данные сайта Минобороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли. И теперь это все в открытом доступе в Твиттере.

Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции позорна. Вы угрожаете этим странам, если они присоединятся к НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством. Это просто совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает. Мы планируем раскрыть то, что годами было скрыто. Сила Anonymous обрушится на вас и ваших коррумпированных похвостов.

Это только вопрос времени, когда мы обнаружили грязь, которую вы пытаетесь скрыть от общества, которому врете. Ни один скелет в шкафу не останется нетронутым", - заявили хакеры.

Они требуют от Путина восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов

"Вы не смогли защитить наиболее уязвимые слои населения. Вы не выполнили свой гражданский и моральный долг в качестве госслужащего. Из-за своей лжи вы подвели тех, кем намеревались управлять. Это призыв ко всем анонимусам. Пора заткнуть рот Владимиру Путину его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камень на камне.

Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили много вариантов. Но вы решили решить великую войну. Мы никогда не простим лжи и никогда не забудем жизнь, которая была потеряна в течение вашего режима. Уж слишком поздно", - говорится в заявлении.

25 февраля группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России. Они слили базу данных, в которой находятся телефоны, email-почты и имена работников министерства, сообщают они в своем telegram-канале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 166449
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 134930
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 78423
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 57598
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 50278
Общество
Приватбанк вводит каникулы по всем кредитным картам
Приватбанк вводит каникулы по всем кредитным картам Просмотров: 135
Обстрел детского сада в Ахтырке: один ребенок умер
Обстрел детского сада в Ахтырке: один ребенок умер Просмотров: 459
Дезориентируем врага вместе: среди украинцев ширится новая инициатива
Дезориентируем врага вместе: среди украинцев ширится новая инициатива 1 Просмотров: 2412
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
7
 Просмотров: 8451
Более 3 тыс. извергов РФ уничтожили украинские защитники. Россия меняет тактику - Резников
Более 3 тыс. извергов РФ уничтожили украинские защитники. Россия меняет тактику - Резников Просмотров: 4374
Больше всего комментируют
7
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
Голосов: 58887
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть