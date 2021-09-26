Трансляцию боя Усика могли сорвать по указке ОП из-за сотрудничества боксера с К2 Promotions братьев Кличко

 
Ексклюзивы
1/5
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 207
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1125
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 495
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 891
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3213
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2934
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 477
Фото
Все фото
6
19
32
5
4
В Чернобыльской зоне наткнулись на аномальную находку - фото
В Чернобыльской зоне наткнулись на аномальную находку - фото
&quot;Бобры не виноваты&quot;: тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Украинка победила в конкурсе &quot;Мисс Мира Plus Size-2021&quot;: кто она
Украинка победила в конкурсе "Мисс Мира Plus Size-2021": кто она
Видео
Все видео
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3042
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 774
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 369
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 19:27

Трансляцию боя Усика могли сорвать по указке ОП из-за сотрудничества боксера с К2 Promotions братьев Кличко

  Комментировать
Трансляцию боя Усика могли сорвать по указке ОП из-за сотрудничества боксера с К2 Promotions братьев Кличко
Фото: "Чемпионат"

Бойкот украинскими каналами боя Александр Усик – Энтони Джошуа мог быть спланированной акцией против мэра Виталия Кличко, за которой стоит Офиса президента.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Руденко.

Он напомнил, что трансляцию исторического поединка можно было посмотреть только на платной платформе MEGOGO, однако перед началом поединка сервис "лег".

При этом ни один из украинских телеканалов бой не показал,

"Где были Госкомтелерадио, Минспорта и Минкультуры? Если для частных телеканалов оказалось коммерчески не выгодно покупать права на трансляцию, поединок могли бы показать на "Суспільном". Неужели настолько значимое событие, как бой легендарного Усика сразу за четыре титула в супертяжелом весе (WBA, IBF, WBO, IBO) для государства ничего не значит?" - написал Руденко.

По мнению журналиста, у этой ситуации может быть политическая подоплека - с 2013 года Усик работает с промоушен-компанией К2 Promotions братьев Кличко.

"А фамилия Кличко, как известно, в последнее время стала "красной тряпкой" для Офиса президента", - отмечает Руденко.

Решение не показывать бой, как считает журналист, могло приниматься на уровне Госкомтелерадио, которое полностью контролирует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Так это или нет, доподлинно не известно. Впрочем, как бы то ни было, но факт остается фактом: Украинцам не показали исторический бой Усик-Джошуа, при этом каждый день с экранов телевизоров нашим согражданам скармливают огромное количество проектов от студии "95-й квартал". Неужели совпадение?" - добавил Сергей Руденко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трансляцию боя Усика могли сорвать по указке ОП из-за сотрудничества боксера с К2 Promotions братьев Кличко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Греческий паром затонул у маяка

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 21295
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 17379
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 6399
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 6039
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 3537
Общество
В Чернобыльской зоне наткнулись на аномальную находку - фото
В Чернобыльской зоне наткнулись на аномальную находку - фото
6
 Просмотров: 180
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
19
 Просмотров: 216
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
32
 Просмотров: 1134
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
8
 Просмотров: 495
В Украину идет антициклон: погода на ближайшие дни
В Украину идет антициклон: погода на ближайшие дни Просмотров: 585
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Голосов: 57171
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть