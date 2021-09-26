Трансляцию боя Усика могли сорвать по указке ОП из-за сотрудничества боксера с К2 Promotions братьев Кличко

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Бойкот украинскими каналами боя Александр Усик – Энтони Джошуа мог быть спланированной акцией против мэра Виталия Кличко, за которой стоит Офиса президента.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Руденко.

Он напомнил, что трансляцию исторического поединка можно было посмотреть только на платной платформе MEGOGO, однако перед началом поединка сервис "лег".

При этом ни один из украинских телеканалов бой не показал,

"Где были Госкомтелерадио, Минспорта и Минкультуры? Если для частных телеканалов оказалось коммерчески не выгодно покупать права на трансляцию, поединок могли бы показать на "Суспільном". Неужели настолько значимое событие, как бой легендарного Усика сразу за четыре титула в супертяжелом весе (WBA, IBF, WBO, IBO) для государства ничего не значит?" - написал Руденко.

По мнению журналиста, у этой ситуации может быть политическая подоплека - с 2013 года Усик работает с промоушен-компанией К2 Promotions братьев Кличко.

"А фамилия Кличко, как известно, в последнее время стала "красной тряпкой" для Офиса президента", - отмечает Руденко.

Решение не показывать бой, как считает журналист, могло приниматься на уровне Госкомтелерадио, которое полностью контролирует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Так это или нет, доподлинно не известно. Впрочем, как бы то ни было, но факт остается фактом: Украинцам не показали исторический бой Усик-Джошуа, при этом каждый день с экранов телевизоров нашим согражданам скармливают огромное количество проектов от студии "95-й квартал". Неужели совпадение?" - добавил Сергей Руденко.