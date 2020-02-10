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среда, 12 февраля 2020 20:23

Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"

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Тот, кто пришел после Вятровича: &quot;Декоммунизацию надо делать по-другому&quot;
Антон Дробович: Многие люди до сих пор ассоциируют красную армию с победой во Второй мировой войне. И даже не думали о союзе СССР и Третьего Рейха. Фото: Тарас Подолян

Большинство граждан безразличны к СССР и его пантеону. Люди либо не знают, что за памятник перед ними, или осуждают.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Но осталась советское ментальное наследие. Во времена СССР исказили многие исторические факты, создали мифы. Ввели позорные практики - доносы, патернализм. Это надо искоренять. Речь о декоммунизации на глубинном уровне", - считает Антон Дробович.

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По его словам, государство должно стимулировать предпринимательскую инициативу, развитие критического мышления, популяризировать исторические материалы.

"Многие люди до сих пор ассоциируют красную армию с победой во Второй мировой войне. И даже не думали о союзе СССР и Третьего Рейха. Не слыхали о совместном параде в Бресте 1939 года.
Черно-белая советская оптика разрушается, когда люди получают полную картинку прошлого. Надо рассказывать правду о тех временах, создавать интересный контент. Мы не можем агрессивно бомбить мировоззренческие основы человека. Надо стимулировать его к размышлениям", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.

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