Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях

Фото: Фото предоставлено Еленой Бойко

Винничанка Елена Бойко научилась готовить сладости, как ушла в декрет. Сейчас делает торты и оригинальную выпечку на заказ.

"Началось все в декретном отпуске. Начала с муссовых тортов. В то время не нужно было больших вложений. На старт купила несколько силиконовых форм и продукты. Сначала пекла для семьи, когда начало получаться хорошо, начала брать заказы", - рассказывает Елена.

В среднем килограмм торта стоит от 300 гривен, в зависимости от сложности. Иногда женщина эксперементирует и создает интересные изделия.

"На восьмое марта предлагали торты в виде вазонов. Технология приготовления там простая, когда-то подсмотрела в интернете. А вот вид впечатляет, потому что выглядит, будто настоящий вазон", - добавляет мастерица.

Часто заказывают торты в виде героя мультика или компьютерных игр. Тогда Елена ищет героя в интернете и создает соответствующий эскиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда можно подать заявку на получение "карантинных" 8 тыс. грн

"В кондитерстве тренды чуть ли не каждый день меняются. Когда я начинала, были в моде кремовые цветы. Мастика тогда отошла на задний план, а теперь возвращается. Сейчас и муссовые тортики уже менее популярны", - рассказывает женщина.

Говорит, что из-за карантина клиентов стало меньше.

"Спрос на кондитерские изделия в период карантина упал на 30 %. Люди начали заказывать меньшие по размеру торты, ведь на праздниках меньше гостей. Стараюсь приспосабливаться, пеку торты весом от 850 г, как раз на семью", — говорит кондитерка.

Свои муссовые торты женщина продает исключительно через интернет. Она создала страницу в инстаграме, где можно увидеть готовые работы и сделать заказ.

"Через интернет продавать сложнее, потому что картинка не передает вкуса. Большую роль играет "сарафанное радио", когда кто-то у кого-то на празднике попробовал мое изделие и захотел себе такой же заказать. Некоторые клиенты по несколько лет уже со мной, и это побуждает работать еще лучше", — говорит Елена.

В Киеве создали символическое блюдо для приманивания туристов. Называется Kyiv Pie. Этот пирог должен стать там же популярным, как и "Киевский торт" или котлета по-киевски. Kyiv Pie-это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевом тесте с различными начинками, как солеными, так и сладкими. Пока что доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером.