"Топаз, дай команду" проиграл важный суд

Игнат Кромской. Фото: РБК

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы адвокатов антимайдановца Игната Кромского с позывным "Топаз". Они оставили без изменений приговоры суда первой инстанции и апелляционного суда от 2018 года.

Вчера, 3 декабря 2019 года, судьи Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда Харькова от 30 января 2018 года и определение Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года", - сообщает "Судебная власть Украины".

С этими судебными решениями Кромской был признан виновным в преступлениях по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "массовые беспорядки" и "незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины. Ему дали 8 лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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В феврале-марта 2014 года Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях в Харькове, во время которых он открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. В интервью одному из российских телеканалов призвал президента Российской Федерации до введения российских войск на территорию Украины. Харьковчанин Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана". Также он участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, был активным участником в массовых беспорядках весной 2014 года.