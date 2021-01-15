Том Круз купил роботов для Covid-тестов подчиненным

Такие работы стоят не малых денег. Фото: pinterest.com

Известный актер Том Круз купил для съемочной площадки фильма "Миссия невыполнима 7" двух роботов.

Они будут следить за работниками съемочной группы, сообщает The Sun.

Инсайдеры рассказывают, что роботы будут следить за тем, чтобы сотрудники соблюдали карантинные нормы. Они также будут делать тесты на коронавирус каждому работнику.

Отмечается, что такие роботы стоят не малых денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актер фильма "Гарри Поттер" уходит из кино - надоела слава

Недавно Том Круз обругал своих подчиненных. Они не придерживались карантинных норм, в частности нарушали социальную дистанцию.