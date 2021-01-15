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пятница, 15 января 2021 19:10

Том Круз купил роботов для Covid-тестов подчиненным

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Том Круз купил роботов для Covid-тестов подчиненным
Такие работы стоят не малых денег. Фото: pinterest.com

Известный актер Том Круз купил для съемочной площадки фильма "Миссия невыполнима 7" двух роботов.

Они будут следить за работниками съемочной группы, сообщает The Sun.

Инсайдеры рассказывают, что роботы будут следить за тем, чтобы сотрудники соблюдали карантинные нормы. Они также будут делать тесты на коронавирус каждому работнику.

Отмечается, что такие роботы стоят не малых денег.

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Недавно Том Круз обругал своих подчиненных. Они не придерживались карантинных норм, в частности нарушали социальную дистанцию.

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