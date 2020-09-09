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среда, 09 сентября 2020 14:14

ТКГ собралась на экстренное заседание - СМИ

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ТКГ собралась на экстренное заседание - СМИ
Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Леонид Кравчук. Фото: https://www.facebook.com/

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собралась на срочное внеочередное заседание. Его созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации в связи с обострением конфликта на Донбассе.

Переговоры проходят в форме видеоконференции. Об этом РБК-Украине сообщил информированный источник.

На заседании, в частности, обсудят угрозы боевиков атаковать украинские позиции у поселка Шумы. Они утверждают, что украинская армия нарушает условия перемирия. Однако в штабе ОБСЕ эту информацию опровергли.

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27 июля на Донбассе началось "всеобъемлющее прекращение огня". Также сообщалось, что стороны ОБСЕ договорились о мерах "по усилению прекращения огня" и полному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина 15 сентября вызывают на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Комитет хочет заслушать его позицию о нарушении перемирия на Донбассе.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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