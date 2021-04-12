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понедельник, 12 апреля 2021 21:21

Тимошенко заняла дочери 112 млн

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Тимошенко заняла дочери 112 млн
Юлия Тимошенко заняла дочери сотню миллионов. Фото: Facebook

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла своей дочери Евгении почти 112 млн гривен.

Об этом известно из декларации политика, которую она подала еще 6 апреля.

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В сообщении об изменениях в имущественном состоянии Тимошенко отмечается, что средства она заняла на приобретение движимого имущества.

Перед этим политик указывала в декларации, что получила более 148 млн гривен компенсации в США из-за политических репрессий 2011-2014 годов.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2020 году заработала более 462 тыс. грн. Доход получила в качестве зарплаты за официальным местом работы в должности нардепа.

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