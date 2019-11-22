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пятница, 22 ноября 2019 00:32

Тимошенко снова нацепила революционную косу

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Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вернула себе прежнюю прическу.

На встречу с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лидер "Батькивщины" пришла с косой вокруг головы. Такую прическу Тимошенко не носила более 5 лет, пишет УНИАН.

Автор: пресс-служба "Батькивщины"
  Косу Тимошенко называют «революционной»
Косу Тимошенко называют «революционной»

Косу Тимошенко называют "революционной", потому что впервые она заплела ее в 2001 году. Тогда ушла в оппозицию и создала собственную партию.

С такой же прической лидера "Батькивщины" помнят во время "оранжевой революции" 2004-2005 годов, а также "революции достоинства" 2013-2014 годов.

Последние пять лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами.

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13 ноября Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию.

"Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда "Батькивщины" переходит в оппозицию", - написала она.

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