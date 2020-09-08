Тихановская намерена обратиться в ПАСЕ

Ассамблея продолжает диалог с белорусскими властями и часто приглашает белорусских политиков посещать встречи комитета. Фото: Reuters

8 сентября, через сутки после исчезновения Марии Колесниковой, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская собирается обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Тихановская, которая около месяца находится в Литве, намерена принять участие в "обмене мнений о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа", сообщили в ПАСЕ, передает "Радио Свобода".

Во встрече также примет участие президент ПАСЕ Рик Дамс. Он в последнее время призывал ко "всеобъемлющему политическому процессу" в Беларуси, чтобы обеспечить мирную и демократическую передачу власти.

Беларусь не является членом Совета Европы, ее гостевой статус остановили в 1997 году. Однако ассамблея продолжает диалог с белорусскими властями и часто приглашает белорусских политиков посещать встречи комитета.

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Сразу после президентских выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатам. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов было задержано более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших. 7 сентября люди в масках посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении другую оппозиционерку - членкиню Координационного совета Марию Колесникову. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уже более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше. 9 сентября состоится встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.