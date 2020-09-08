Тихановская намерена обратиться в ПАСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 927
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1521
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
3
3
11
7
15
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9846
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 819
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 07:45

Тихановская намерена обратиться в ПАСЕ

  Комментировать
Тихановская намерена обратиться в ПАСЕ
Ассамблея продолжает диалог с белорусскими властями и часто приглашает белорусских политиков посещать встречи комитета. Фото: Reuters

8 сентября, через сутки после исчезновения Марии Колесниковой, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская собирается обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Тихановская, которая около месяца находится в Литве, намерена принять участие в "обмене мнений о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа", сообщили в ПАСЕ, передает "Радио Свобода".

Во встрече также примет участие президент ПАСЕ Рик Дамс. Он в последнее время призывал ко "всеобъемлющему политическому процессу" в Беларуси, чтобы обеспечить мирную и демократическую передачу власти.

Беларусь не является членом Совета Европы, ее гостевой статус остановили в 1997 году. Однако ассамблея продолжает диалог с белорусскими властями и часто приглашает белорусских политиков посещать встречи комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси посреди улицы похитили соратницу Тихановской

Сразу после президентских выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатам. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов было задержано более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

7 сентября люди в масках посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении другую оппозиционерку - членкиню Координационного совета Марию Колесникову.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что уже более 100 белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше. 9 сентября состоится встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановская намерена обратиться в ПАСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 22637
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 16470
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 11934
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10134
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 7569
Общество
Гороскоп на 8 сентября: чего лучше не делать в этот день
Гороскоп на 8 сентября: чего лучше не делать в этот день
 Просмотров: 279
Вес грузовиков будут проверять круглосуточно
Вес грузовиков будут проверять круглосуточно Просмотров: 189
Реанимация заполнена, задействованы все ИВЛ: врач рассказала неутешительную информацию о ситуации в Ивано-Франковской больницы
Реанимация заполнена, задействованы все ИВЛ: врач рассказала неутешительную информацию о ситуации в Ивано-Франковской больницы Просмотров: 225
На Львовщине после укуса змеи мужчина оказался в реанимации
На Львовщине после укуса змеи мужчина оказался в реанимации Просмотров: 72
Цифры впечатляют: рассказали, сколько сотрудников МВД заболели Covid-19
Цифры впечатляют: рассказали, сколько сотрудников МВД заболели Covid-19 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
2
Зеленского сравнили с Брежневым
Голосов: 53114
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua