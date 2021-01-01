The End. Ульяна Супрун больше не будет вести страницу в Facebook

Супрун идет с Фейсбука. Фото: Украинская правда

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун решила оставить свою Facebook-страницу и опубликовала последний пост.

Cупрун имеет аудиторию более 350 000 подписчиков. Она не объяснила свое решение больше не вести страницу.

"Будьте здравым смыслом. В первый день нового года ... хочу дать вам последний совет: Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, как этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала Супрун.

Если человек имеет смелость прощаться, всегда будет держать надежду до свидания.

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Напомним, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19% украинцев, бывший министерке с правительства Владимира Гройсмана Ульяне Супрун доверяют 15% граждан.