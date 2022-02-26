Тероборона задержала российских диверсантов: видео

В Николаеве задержали российских оккупантов. Фото: Скриншот

В Николаеве, в районе Площади, победы, полиция и терробороны задержали российских диверсантов.

В соцсети опубликовали видео, на котором виден момент задержания российских оккупантов.

Очевидец на видео говорит, что оккупанты сидели в подвале с автоматами.

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"Военных тянут в плен. Пид***сы еб***е, из дома стреляли", - комментирует.

Российский оккупант понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.