Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили

 
Ексклюзивы
1/5
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Просмотров: 9
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 108
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 72
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 603
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 594
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 333
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 747
Фото
Все фото
15
3
8
3
14
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
&quot;Шантаж и скотство&quot;: в Харькове разогнали концерт группы &quot;Жадан и собаки&quot;
"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать Россияне-колонизаторы
Просмотров: 0
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 279
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 810
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
Просмотров: 9
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 16:57

Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили

  Комментировать
Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили
Еще 2 области усилили карантин. Фото: pixabay.com

В Тернополе и Хмельницком решили ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, кафе и ресторанам запрещено работать после 22:00.

В Хмельницком с понедельника очно учиться 1-4 классы. Средняя школа переходит на дистанционную форму обучения, пишет "Независимый общественный портал".

В Тернополе тоже рекомендуют посещать школу младшим классам, все остальные - дистанционно, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал на заседании городского штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев поддерживают внедрение полного локдауна

"Правоохранительным органам, Госпотребслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов", - говорит мэр.

По словам Надала, необходимо усилить контроль за работой такси и дезинфекцией этих машин. Водители и их пассажиры должны быть обязательно в масках, а в одном авто может быть не более 3 пассажиров.

Местные власти городов вводит запрет на прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в ТРЦ; работу после 22:00 и до 7:00 заведений общественного питания; работу кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

В Украине расширили красную зону карантина. 25 марта в нее попали Николаевская и Черкасская области. Жесткие ограничения ввели уже в 11 регионах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 33462
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15084
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 6336
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 5247
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 4851
Общество
"За отопление квартиры в 60 кв/м плачу до 400 грн" - как украинцы экономят на коммуналке
"За отопление квартиры в 60 кв/м плачу до 400 грн" - как украинцы экономят на коммуналке
 Просмотров: 18
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией Просмотров: 171
Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку
Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку Просмотров: 450
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
 Просмотров: 72
Перевод часов в Украине: какое время укажут в железнодорожных билетах
Перевод часов в Украине: какое время укажут в железнодорожных билетах Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 55728
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть