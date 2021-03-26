Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили

Еще 2 области усилили карантин. Фото: pixabay.com

В Тернополе и Хмельницком решили ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, кафе и ресторанам запрещено работать после 22:00.

В Хмельницком с понедельника очно учиться 1-4 классы. Средняя школа переходит на дистанционную форму обучения, пишет "Независимый общественный портал".

В Тернополе тоже рекомендуют посещать школу младшим классам, все остальные - дистанционно, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал на заседании городского штаба.

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"Правоохранительным органам, Госпотребслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов", - говорит мэр.

По словам Надала, необходимо усилить контроль за работой такси и дезинфекцией этих машин. Водители и их пассажиры должны быть обязательно в масках, а в одном авто может быть не более 3 пассажиров.

Местные власти городов вводит запрет на прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в ТРЦ; работу после 22:00 и до 7:00 заведений общественного питания; работу кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

В Украине расширили красную зону карантина. 25 марта в нее попали Николаевская и Черкасская области. Жесткие ограничения ввели уже в 11 регионах.