Тепло и сухо - осень порадует погодой на выходных

Погода порадует теплом. Фото: photographers.ua

Украинцам не стоит готовиться к кардинальным изменениям погоды - осень будет радовать теплом на выходных.

16 ноября на западе, юге и в центре страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах с порывами до 15-20 м/с, передает Укргидрометцентре.

В субботу и воскресенье осадков в Украине не предвидится.

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Ночью температура от +2 до +7. Днем поднимется до +8 +13 градусов. На Закарпатье и в Одесской области будет еще теплее: +6 +11 ночью и +14 +18 днем.

В Киеве +6 +12. Дождливо.

17 ноября ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западной части Украины и на юге Одесской области ночью будет + 3 + 8, +9 +14 градусов днем. На Закарпатье до +18.

На остальной территории страны ночью будет 2-7 тепла. В восточных областях от -2 до 0, но днем ​​температура поднимется до +6 +12 градусов.

Ежегодно в ноябрже можно наблюдать самый мощный регулярный метеорный дождь - звездопад Леониды. Его пик приходится на 16-17 ноября.