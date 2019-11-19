Теплее обычного - метеорологи рассказали, каким будет декабрь

Метеорологи рассказали о погоде в декабре 2019-го. Фото: meteoprog.ua.

Декабрь этого года в Украине будет теплее нормы.

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".

Погода будет влажной и сырой. Прогнозируют осадки мокрого снега с дождем. Морозов не ждут. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады будут во второй половине декабря.

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В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020-го.

В декабре часть континента накроют холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

В двух украинских городах начали устанавливать новогодние елки на центральных площадях. Готовятся к новогодним праздникам в Кременчуге Полтавской области и Харькове.