Теплая осень принесет долгую зиму: народные приметы 1 сентября

1 сентября начинается осень. Сегодня чествуют раннего христианского святого, римского воина и мученика Андрея Стратилата.
Считается, что украинское название первого месяца осени связана с вереском. Этот вечнозеленый куст цветет с августа и до конца октября.
По поверью, сегодня должен быть теплый день, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы, потому что начинало падать листья с лещины.
Также в народе говорили: "Святой Андрей - детей в школу повел". А для того чтобы дети хорошо учились, наши предки заказывали в церкви молебен перед началом учебного года и молились перед иконой Богородицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день ангела отмечают два популярных имена
Приметы 1 сентября
Визжит сентябрь, что уже осень.
Теплая осень принесет долгую зиму.
Дымится туман над лесом - будут грибы.
Гуси летят высоко, то осень будет продолжительной.
1 сентября православная церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы. Она написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Донскому. В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, икона находилась среди войска.
Комментарии