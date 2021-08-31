Теплая осень принесет долгую зиму: народные приметы 1 сентября

Гуси летят высоко, то осень будет продолжительной. Фото: pixabay.com

1 сентября начинается осень. Сегодня чествуют раннего христианского святого, римского воина и мученика Андрея Стратилата.

Считается, что украинское название первого месяца осени связана с вереском. Этот вечнозеленый куст цветет с августа и до конца октября.

По поверью, сегодня должен быть теплый день, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы, потому что начинало падать листья с лещины.

Также в народе говорили: "Святой Андрей - детей в школу повел". А для того чтобы дети хорошо учились, наши предки заказывали в церкви молебен перед началом учебного года и молились перед иконой Богородицы.

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Приметы 1 сентября

Визжит сентябрь, что уже осень.

Теплая осень принесет долгую зиму.

Дымится туман над лесом - будут грибы.

Гуси летят высоко, то осень будет продолжительной.

1 сентября православная церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы. Она написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Донскому. В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, икона находилась среди войска.