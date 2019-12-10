"Теперь я - солдат запаса": Сенцов занес документы в военкомат

Украинский режиссер Олег Сенцов стал на учет в военкомат.

Об этом он написал в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что...Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие", - написал Сенцов.

Также он добавил, что это так и с Украиной.

"Народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - говорит режиссер.

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Недавно Олег Сенцов вручили премию имени Сахарова в Европейском парламенте. Церемония награждения состоялась в зале заседаний ЕП во французском Страсбурге.