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суббота, 15 декабря 2018 22:44

"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади

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  Люди ждали обнародования имени нового главы УПЦ с 9 часов утра
Люди ждали обнародования имени нового главы УПЦ с 9 часов утра

В субботу, 15 декабря, несколько тысяч человек с самого утра собрались на Софийской площади. Все они ожидают обнародования имени нового главы украинской поместной церкви. Решение принимают на Объединительном соборе в Софии Киевской.

Со сцены звучат проповеди и песни. В частности, известная "Червона рута". Поют все: пенсионеры, родители с детьми, студенты и военные.

Некоторые качают двухметровые украинские флаги в ритм музыке. Среди таких активистов и жители города Добровица Ровенской области.

"Если я украинец, то к Томосу отношусь с приподнятым настроением и с уважением к тем всем людям, которые это сделали. Более трехсот лет никто не пытался что-то изменить, - говорит 57-летний Валентин Довжик, передавая флаг в руки своему приятелю. - Друзья и родственники так же относятся к этому. Более сотни людей из моего города приехало на это событие. Если они едут, то думают о будущем. У нас в селе церковь Московского патриархата. Я говорил переходить на украинский язык, но батюшка не хотел, мол "придет время". Теперь он будет править на украинском языке. А сейчас мы ждем принятия решения, кто будет главой УПЦ".

В ожидании и священники. Собралось сотни людей в рясах. Слышно, как многие из них общаются с людьми про Бога. А некоторые между собой делятся мыслями о событии. Пришли те, кто поддерживает принятие Томоса.

Томос - это, своего рода, вторая независимость

"Я не могу сказать, кого вижу главой поместной церкви. Мы также ожидаем принятия решения, - рассказывает Gazeta.ua священник Киевского патриархата Василий Руданец, 41 год. Он и прихожане его церкви, которые держат в руках табличку "Ивано-Франковская область", приехали из поселка Красноставцы. - У нас в селе нет других церквей, кроме Киевского патриархата. Поэтому для нас после предоставления автокефалии ничего не изменится. Однако, Томос - это, своего рода, обретение второй независимости. В 1991-м получили первую независимость, а теперь будем иметь независимость духовную. Это больше, чем даже государственная. Ведь духовность является фундаментом государственности. Именно поэтому Томос будет не меньшим праздником в нашей стране, чем провозглашение государственной независимости. Это очень большое событие, которое мы пока не оцениваем по достоинству. Со временем, если не мы, то наши потомки оценят это по-настоящему".

Время от времени со сцены звучит лозунг "Слава Украине!", А тысячи голосов одновременно отвечают "Героям слава!". Среди них и те настоящие герои, которые защищали страну на востоке.

"Я хочу, чтобы украинцы скорее возвращались к своему языку. Служба в украинской православной церкви должна проводиться на соответствующем языке. Когда люди будут приходить в церковь и слышать там украинский язык, то скорее к нему вернутся. Во всех европейских государствах есть свои церкви, - говорит 60-летний Николай в военной форме, поправляя шапку с надписью "Правый сектор". Он пенсионер и доброволец на Донбассе в прошлом. Мужчина вместе с другими активистами растягивает желто-голубое полотно.

Темнеет. Однако людей на площади становится все больше. Об этом свидетельствует также и растущее количество поднятых вверх табличек с названиями областей, районов и церквей.

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И вот, в пять часов вечера президент выходит на сцену вместе с новым главой православной церкви.

"Слава Богу! Слава Украине! Поздравляю всех с созданием украинской поместной автокефальной православной церкви! - говорит президент Украины Петр Порошенко, 53 года.

В этот момент разрывается шквал аплодисментов и радостных возгласов. Украинцы массово снимают на камеры исторический момент. Тысячи людей с десяток раз кричат ​​"Слава!".

Когда шум утих, президент назвал имя нового главы. Им стал епископ УПЦ КП митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний.

Стало известно, как политики отреагировали на на Объединительный собор.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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Дата
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