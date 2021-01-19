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Температура воздуха прыгнет более чем на 20 градусов вверх

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Температура воздуха прыгнет более чем на 20 градусов вверх
На Крещение сохранится холодная погода. Днем 10-15° мороза. Фото: pixabay.com

На этой неделе в Украине придет резкое потепление. Морозы начнут отступать уже с 20-21 января.

Температура воздуха прыгнет более чем на 20 градусов вверх, местами - до + 7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Крещение, 19 января, холодная погода еще сохранится. Днем 10-15° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем ​​(и на Прикарпатье) 5-10° мороза. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

20-21 января в Украину с запада начнет прорываться теплый воздух. Будет также и без существенных осадков. Температура 20 января в восточных областях ночью 15-21°, днем ​​10-15° мороза. На остальной территории ночью 11-18°, днем ​​4-10° мороза, на западе около 0°.

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21 января ночью 6-12° мороза, на востоке холоднее - до 17° мороза. Днем от 3° мороза до 3° тепла, в западных и большинстве южных областей ночью 1-7° мороза, днем ​​2-7° тепла.

22-24 января Украину охватит оттепель, плюсовая температура днем ​​будет во всех регионах.

В Киеве 19 января 10-12° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. 20-21 января без существенных осадков. Температура 20 января ночью 14-16°, днем ​​6-8° мороза. От 21 января в столицу также придет резкое потепление - ночью 7-9° мороза, днем ​​0-2° тепла.

До конца зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.

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